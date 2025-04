In Berlin signalisierte Regierungssprecher Steffen Hebestreit eine entschlossene Reaktion der Europäischen Union. «Richtig ist aber auch, dass wir für Verhandlungen auf europäischer Ebene gegenüber den USA bereit sind.» Die Sprecherin der französischen Regierung warnte vor schweren Verwerfungen bei erwarteten Zöllen in der Grössenordnung von 20 bis 25 Prozent. Österreichs Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) will als Reaktion gegen grosse US-Firmen vorgehen. «Ich werde am kommenden Montag beim Handelsministerrat dafür eintreten, dass wir auch die US-Techkonzerne ins Visier nehmen.» In Rom sagte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die italienische Industrie würde schwer getroffen werden. Es müsse alles unternommen werden, um eine Spirale aus Zöllen und Gegenzöllen zu verhindern.