Bastian Hepperle, Senior Economist bei Hauck Aufhäuser Lampe

«Die Fed drückt aufs Tempo. Mit ihrer Rhetorik hat sie bisher nicht signalisiert, dass Not am Mann ist. Nach der Inflations-und Arbeitsmarktlage gab es also eigentlich keinen Grund für einen grossen Zinsschritt. Offensichtlich war der Fed aber der eigene geldpolitische Kurs dann doch zu straff. Machen Konjunktur und Inflation der Notenbank keinen Strich durch die Rechnung, wird sich die flotte Zinstalfahrt in den kommenden Monaten fortsetzen.»