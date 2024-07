Die Europäische Zentralbank (EZB) hält von der Sommerpause die Füsse still und lässt die Zinsen unverändert. Die Währungshüter um Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde beschlossen am Donnerstag auf ihrer Sitzung in Frankfurt, den Leitzins bei 4,25 Prozent zu belassen. Der am Finanzmarkt massgebliche Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder bei der Notenbank erhalten, bleibt bei 3,75 Prozent. Die EZB hatte im Juni die Zinswende vollzogen und erstmals seit 2019 die Zinsschraube gelockert.