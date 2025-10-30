Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust:

«Die seit langem enttäuschend niedrigen Wachstumszahlen des Euroraums sind für sich genommen kein Anlass, die Zinsen weiter zu senken. Die Wachstumsschwäche ist nicht in erster Linie ein konjunkturelles Problem, das durch die Geldpolitik zu beheben wäre. Sie ist vielmehr Ausdruck struktureller Probleme, die die Wettbewerbsfähigkeit und die Binnendynamik der Wirtschaft begrenzen. Dem Aufruf zu Reformen, der seit einiger Zeit auch von der EZB kommt, wird leider kaum entsprochen. Bei schwachem Wachstum und stabiler Inflation ist bei der EZB wohl auch mit einem ruhigen Jahresausklang zu rechnen. Die Zinsen dürften da bleiben, wo sie sind.»