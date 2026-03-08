Gemäss der iranischen Verfassung bestimmen die 88 Geistlichen im Expertenrat das neue Staatsoberhaupt. Nach unbestätigten Berichten gelten Modschtaba Chamenei (56), der Sohn des verstorbenen obersten Führers, sowie Hassan Chomeini (53), der Enkel des Revolutionsführers Ruhollah Chomeini, als die beiden wichtigsten Kandidaten. Der oberste Führer der Islamischen Republik hat das letzte Wort in allen politischen und militärischen Belangen.