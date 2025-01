Bei anhaltender Volatilität: Welche Absicherungsstrategien würden Sie Anlegern empfehlen?

In unsicheren Märkten haben Anleger Schwierigkeiten, ihre Renditen zu steigern und Risiken zu reduzieren. Jedoch können Privatmarktanlagen genau das erreichen. Also solche Vermögenswerte, die nicht an öffentlichen Börsen gehandelt werden, zum Beispiel Private Debt, Private Equity, Real Estate oder Real Assets. Ihre Vorteile liegen in ihrer Stabilität: Inflationsgebundene Private Assets wie Immobilien und Agrarland waren eine der wenigen Zufluchtsorte während der Marktumwälzungen der vergangenen Jahre.