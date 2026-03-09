Ölpreis verteuert sich weiter

Der Iran-Krieg hat die Ölpreise über die Marke von 100 US-Dollar katapultiert und schürt Sorgen vor Rückschlägen beim Wirtschaftswachstum. Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordsee-Marke Brent stieg in der Nacht auf Montag um bis zu 29 Prozent auf fast 120 Dollar. Das Niveau konnte er aber nicht halten, er lag am Nachmittag mit etwas mehr als 105 Dollar immer noch 13 Prozent im Plus.