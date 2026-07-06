Dem Bericht mit dem Titel «Vermerk über die Wahrscheinlichkeit einer Bankenkrise in Russland im Jahr 2026» zufolge wurden die Banken gedrängt, subventionierte Kredite an Rüstungsunternehmen und Immobilienkäufer zu ‌vergeben. Die Autoren schätzen, dass zehn Prozent der Unternehmenskredite ausfallgefährdet sind. Zudem hätten einige Grossbanken im vergangenen Jahr eine Quote notleidender Privatkredite von bis zu 15 Prozent gemeldet.