Den Exporteuren stehen allerdings womöglich schwierige Zeiten ins Haus. Der neu gewählte US-Präsident Donald Trump hat Zölle in Höhe von zehn oder 20 Prozent auf alle Importe aus Europa angedroht. Der Republikaner hatte schon in seiner ersten Amtszeit das hohe US-Defizit im Handel mit der Europäischen Union (EU) angeprangert. Allein im September erhöhte sich der Überschuss der EU im Handel mit den USA auf 18,4 Milliarden Euro, nach 13,3 Milliarden Euro im Vorjahresmonat. Die EU exportiert also deutlich mehr Waren in die Vereinigten Staaten als sie von dort bezieht.