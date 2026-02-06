«Trendumkehr kommt demnächst»

Weniger positiv fiel der Jahresabschluss in der Produktion aus: Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 1,9 Prozent weniger her als im Vormonat. Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang von 0,3 Prozent gerechnet, nach einem Zuwachs von revidiert 0,2 (vorläufiger Wert: 0,8) Prozent im November. «Der heutige Dämpfer ⁠für die Produktion folgt auf drei monatliche Anstiege in Folge», sagte der Ökonom der Förderbank KfW, Sebastian Wanke. Mit einem Plus von 0,9 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal zeigt sich immer noch eine kräftige Dynamik im letzten Vierteljahr 2025. «Zusammen mit den hervorragenden Auftragseingängen, die erst mit Verzögerung produktionswirksam werden, dürfte die ​Trendumkehr bei der Produktion hierzulande demnächst vollzogen sein», sagte Wanke. «Das ist insgesamt ein solides Fundament, vielleicht sogar ‌ein Sprungbrett für das Wachstum 2026.»