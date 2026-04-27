Die Exporterwartungen ‌in der Automobilindustrie fielen laut den Münchner Wirtschaftsforschern zwar etwas niedriger aus als zuletzt, sind aber ​weiterhin eher optimistisch. Gleiches gilt für die ​Elektronikbranche und die Möbelhersteller. ​Die Erwartungen der Nahrungsmittel- und Getränkehersteller zogen sogar merklich an. ‌Schwierig bleibt die Lage dagegen für viele energieintensive Branchen. Dort wird eher mit rückläufigen Exporten gerechnet.