Anekdotisch zeigt der Kammer-Bericht Folgen davon: Einige Firmen passten demnach wegen der Unsicherheiten ihre Lieferketten-Strategie so an, dass sie mehr Ware auf Lager hielten und dafür höhere Kosten in Kauf nehmen sowie für eine Sorte Ware auf zwei Zulieferer zu setzen. Aus Sicht der Kammer ist diese Art, Abhängigkeiten in China zu reduzieren, jedoch nicht immer sinnvoll - etwa wenn die Vorprodukte aus den USA kommen, mit denen China einen Handelsstreit führt.