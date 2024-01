Auch falle die Industrieproduktion in Bayern - ebenso wie in Deutschland insgesamt - seit 2018 zurück. Zugleich hätten Österreich und der Euroraum teils Zuwächse verzeichnet. Zudem lägen die Anlageinvestitionen in Deutschland dauerhaft auf niedrigem Niveau. «Das sind deutliche Anzeichen für Belastungen am Industriestandort Bayern: Zu diesen gehören fehlende Fachkräfte, hohe Energiepreise und Defizite bei der Digitalisierung», sagte Falck. «Besonders betroffen sind die Automobilbranche und die chemische Industrie.» Als weitere Erklärung für die Industrieschwäche in Bayern werden auch Hemmnisse im freien Welthandel und Subventionsprogramme im Ausland genannt. Das beschleunige Produktionsverlagerungen bayerischer Hersteller nach Asien und in die USA.