Der Maschinenbau gilt mit über einer Million Beschäftigten als Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Doch die Branche sieht nach einer seit über einem Jahr bestehenden Flaute bei den Aufträgen kein Licht am Ende des Tunnels. Im vergangenen Jahr sanken die Bestellungen um zwölf Prozent. Die Order aus dem Inland schrumpften um elf Prozent, die aus dem Ausland um 13 Prozent. «In den grossen Absatzmärkten Europa, den USA, China fehlt es an Vertrauen in einen dauerhaften globalen Konjunkturaufschwung, den gerade die Investitionsgüterindustrie benötigen würde», hatte Wiechers Anfang des Monats erklärt.