Analysten vorerst noch etwas zögerlich

Wer nun glaubt, dass die Bank Vontobel ihre Herunterstufung rückgängig macht, der irrt allerdings. In einem Kommentar sieht der zuständige Analyst in der Veröffentlichung des Untersuchungsberichts zwar einen ersten und wichtigen Schritt, um das Anlegervertrauen zurückgewinnen zu können. Dennoch will er zuerst noch die Quartalsergebnisveröffentlichung von kommender Woche abwarten, um zu sehen, ob es zu möglichen Verzögerungen bei neuen Projekten gekommen ist. Der Vontobel-Analyst stuft die Aktie deshalb vorerst mit "Hold" und einem Kursziel von 72 Franken ein.