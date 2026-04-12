Der «stagflationäre Charakter» der aktuellen Krise habe dazu geführt, dass alle Anlageklassen - mit Ausnahme der Energiewerte - Kurskorrekturen erfahren hätten, sagt Anastassios Frangulidis, Leiter Swiss Multi Asset bei Pictet Asset Management in Zürich. Er vergleicht die momentane Lage mit den Entwicklungen von 2022, das Investoren als ein verlustreiches Jahr in Erinnerung haben. «Folglich haben alle diversifizierten Portfolios im März an Wert verloren», so der Anlageexperte.