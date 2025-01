Insgesamt erwarte der US-Ölriese Exxon ein Minus von rund 1,75 Milliarden Dollar im Vergleich zum dritten Quartal, teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC mit. Als Gründe für das schwächere Abschneiden nannte Exxon unter anderem eine hinter den Erwartungen zurückbleibende weltweite Kraftstoffnachfrage sowie Überkapazitäten durch neue Raffinerien in Asien und Afrika.