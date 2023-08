Die Verhandlungen befänden sich noch in einem frühen Stadium, meldete die Agentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dem Bericht zufolge sollen an den Beratungen auch der E-Autobauer Tesla und Ford sowie Samsung beteiligt sein. Bei Tesla, Ford, Volkswagen und Exxon war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Exxon hatte im vergangenen Monat bekanntgegeben, in Arkansas den Abbau von Lithium einzusteigen, um vom Boom der E-Mobilität zu profitieren.