Der US-amerikanische Mineralölkonzern ExxonMobil erwägt einem Medienbericht zufolge wegen der Importzölle den Verkauf seiner europäischen Chemieanlagen in Grossbritannien und Belgien.
Der Energiekonzern habe erste Gespräche mit Beratern über die Verkäufe geführt, die bis zu eine Milliarde Dollar einbringen könnten, berichtete die «Financial Times» am Donnerstag unter Berufung auf Insider.
Auch eine Schliessung der Werke sei diskutiert worden. Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund von US-Zöllen und der Konkurrenz aus China, die den europäischen Chemiesektor belasten. Exxon lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Auch andere Branchengrössen wie LyondellBasell reduzieren ihre Präsenz in Europa. Exxon selbst verhandelt bereits über den Verkauf seiner französischen Tochter Esso.
(Reuters)