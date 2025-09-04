Auch eine Schliessung der Werke sei diskutiert worden. Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund von US-Zöllen und der Konkurrenz aus China, die den europäischen Chemiesektor belasten. Exxon lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Auch andere Branchengrössen wie LyondellBasell reduzieren ihre Präsenz in Europa. Exxon selbst verhandelt bereits über den Verkauf seiner französischen Tochter Esso.