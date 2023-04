Der Gewinnrückgang aufgrund der schwächeren Ölpreise könnte infolge der überraschenden Opec+-Produktionskürzung vorübergehend sein: Analysten an der Wall Street gehen davon aus, dass der Rohölpreis in diesem Jahr die Marke von 100 Dollar pro Barrel durchbrechen könnte. Die vollständigen Ergebnisse werden voraussichtlich am 28. April veröffentlicht.