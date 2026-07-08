Der Preis für die Referenzölsorte Brent lag ‌im zweiten Quartal bei durchschnittlich 96,68 Dollar pro Barrel (159 Liter) und damit 23 Prozent höher als in den ersten drei Monaten des Jahres. Im April kletterte der Preis ​zeitweise ​auf 109,27 Dollar und damit auf den ⁠höchsten Stand seit 2022. Der im Februar begonnene Konflikt ​im Nahen Osten ⁠hatte die Strasse von Hormus, durch die etwa ein Fünftel des weltweiten Öltransports ‌fliesst, über Monate hinweg praktisch lahmgelegt. Analysten erwarten laut LSEG-Daten für das Quartal einen bereinigten Gewinn von 15,7 Milliarden Dollar. Angesichts der hohen Benzinpreise ‌in den USA dürften die Zahlen für Aufsehen sorgen. US-Präsident ​Donald Trump hat die Ölkonzerne wiederholt gedrängt, mehr zur Senkung der Preise an den Zapfsäulen zu tun.