Der grösste Ölproduzent der USA teilte am Freitag mit, von Januar bis Ende März einen Gewinn in Höhe von 7,71 Milliarden Dollar (rund 6,80 Milliarden Euro) erzielt zu haben. Mit einem entsprechenden Gewinn je Aktie von 1,76 Dollar schnitt Exxon besser ab als von Analysten erwartet, die nach Daten von LSEG im Schnitt mit 1,73 Dollar pro Aktie gerechnet hatten. Exxon profitierte dabei von einer höheren Produktion in Guyana und im Permian Basin im Südwesten der USA. Der Konzern hatte während des ersten Quartals Dividenden in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar gezahlt und für 4,8 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückgekauft.