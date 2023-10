Die Übernahme könnte einen Wert von rund 60 Milliarden Dollar haben, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters in der Nacht zu Freitag. Damit wäre es der grösste Deal von Exxon seit 1998, als der Ölriese den Konzern Mobil für 81 Milliarden Dollar schluckte. Bei erfolgreichen Verhandlungen könnten Exxon und Pioneer in den kommenden Tagen eine Vereinbarung erzielen. Eine Stellungnahme lehnten die beiden Konzerne ab. Das «Wall Street Journal» hatte am Donnerstag erstmals darüber berichtet, dass sich eine Einigung zwischen den beiden Unternehmen anbahnt.