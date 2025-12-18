«In der Folge rechnet EY für das Jahr 2026 mit einem gedämpften BIP-Wachstum von rund 0,6 Prozent nach einem erwarteten Wachstum von 1,2 Prozent im Jahr 2025», hiess es. Die wirtschaftliche Belastung durch die US-Zölle dürfte im Jahr 2026 ihren Höhepunkt erreichen. Insbesondere mögliche zusätzliche sektorale Zölle auf Pharmazeutika dürften das Wachstum weiter dämpfen. Denn die Pharmaausfuhren machten rund die Hälfte der Schweizer Exporte in die USA aus.