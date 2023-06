Die Umfrage signalisiert das gewachsene Vertrauen der Ökonomen in die EZB, nachdem sie lange Zeit der Meinung waren, dass die EZB bei der Bewältigung des grössten Inflationsschocks der Euro-Ära hinterherhinke. Der Optimismus impliziert, dass die Inflation sich wieder auf 2 Prozent einpendeln kann, ohne dass die Eurozone in einen grösseren Abschwung gerät - das sogenannte Goldilocks-Szenario, das die Zentralbanken in aller Welt unbedingt erreichen wollen.