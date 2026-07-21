Diese ⁠Straffung fiel allerdings geringer aus als im ersten Quartal und deutlich schwächer als von ⁠den Geldhäusern noch Anfang des Jahres erwartet, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag zu ihrer Umfrage ‌unter 159 Finanzinstituten mitteilte: «Der Ausgang der Verhandlungen zwischen den USA ‌und dem Iran ist weiterhin mit ​Unsicherheit behaftet, wobei die Banken ihre Einschätzungen im Verlauf der Gespräche anpassen», hiess es dazu weiter. Die Geldhäuser achteten weiterhin stark auf Risiken und beobachteten die Kreditrisiken insbesondere in den am stärksten betroffenen Sektoren genau.