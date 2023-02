Lediglich ein Geldhaus erfüllte im vergangenen Jahr die Kapitalanforderungen und -empfehlungen nicht, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Noch 2021 waren es sechs Institute gewesen. "Die Banken haben die wirtschaftlichen Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine dank ihrer starken Eigenkapital- und Liquiditätspositionen, ihrer höheren Rentabilität und der kontinuierlichen Verbesserung der Aktivaqualität gut verkraftet", erklärte EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria zu den Ergebnisses der jährlichen Bankenprüfung (SREP).