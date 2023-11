Die EZB-Bankenaufsicht hat Geldhäuser im Euroraum angesichts der rasant gestiegenen Zinsen dazu aufgerufen, Mängel in ihrem Umgang mit Kreditrisiken zu beheben. Dabei sollten sie besonders ihre Engagements im Immobiliensektor aufmerksam unter die Lupe nehmen, sagte EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria am Dienstag in einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) des EU-Parlaments in Brüssel. "Das derzeitige höhere Zinsumfeld könnte einen weiteren Abwärtsdruck auf Büro- und Hauspreise ausüben und es Besitzern von Gewerbeimmobilien und Haushalten erschweren, ihre Schulden zu bedienen", warnte Enria. Banken sollten diese Risiken in ihrer Rückstellungspraxis und Kapitalplanung berücksichtigen.