Es gelte für Banken, genügend Reserven zu halten, schrieben die beiden Notenbankerinnen in einem am Dienstag veröffentlichten Blogbeitrag der Europäischen Zentralbank (EZB). «Banken müssen sicherstellen, dass sie für die veränderte Art und Weise der Bereitstellung von Zentralbankreserven bereit sind,» schrieben sie in ihrem Beitrag. Die Institute müssten ihr Liquiditätsmanagement entsprechend anpassen und sich darauf einstellen, künftig wieder die geldpolitischen Kreditgeschäfte zu nutzen.