"Die erste Gruppe von Herausforderungen ist konjunkturell", erklärte Enria im EZB-Jahresbericht zur Aufsichtstätigkeit, den die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt veröffentlichte. Wenn die Energiekrise nicht behoben werde, könne das Kreditrisiko bei Darlehen an Unternehmen mit stark energieabhängigen Geschäften steigen. Zudem sei die konjunkturelle Abschwächung Ende 2022 mit einem Wiederanstieg der Zahlungsausfälle von Unternehmen einhergegangen. Daher sei erhöhte Wachsamkeit gefordert hinsichtlich einer Verschlechterung der Kreditqualität.