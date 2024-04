Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) sehen Insidern zufolge eine Veröffentlichung ihrer eigenen Zinsprognosen nach dem Muster der US-Notenbank kritisch. Sie befürchten, dass dies ein Türöffner werden könnte für politischen Druck seitens ihrer jeweiligen nationalen Regierungen, sagten Euro-Wächter am Rande der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Washington der Nachrichtenagentur Reuters. Die US-Notenbank Federal Reserve veröffentlicht einmal im Quartal Zinsprognosen ihrer Führungsmitglieder in einer anonymisierten Punkte-Grafik - in der Fachwelt als «Dot Plot» bezeichnet. EZB-Direktorin Isabel Schnabel hatte vergangene Woche in einer Rede die Idee vorgetragen, eine Art Dot Plot der Prognosen der Euro-Wächter über den künftigen Zinspfad zu veröffentlichen.