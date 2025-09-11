Sorgen bereitet der EZB, dass die Auswirkungen der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf die Wirtschaft im Währungsraum noch nicht absehbar sind. Die Konjunktur hatte sich zwar bislang angesichts der Handelskonflikte als überraschend widerstandsfähig gezeigt. Aber das muss nicht so bleiben. Auch die Effekte des grossen Wachstumspakets der deutschen Regierung sind noch nicht klar. All das spricht für Abwarten. Am Finanzmarkt wird mit grosser Mehrheit davon ausgegangen, dass die EZB in diesem Jahr an den Zinsen nicht mehr rütteln wird. Bis zum Juli 2026 wird die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung auf etwa 50 Prozent taxiert.