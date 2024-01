Im Blickpunkt der Sitzung dürfte stehen, wie die Währungshüter auf die Zinssenkungsspekulationen an den Finanzmärkten reagieren. Aktuell sind an der Börse für das Gesamtjahr Zinsschritte nach unten im Gesamtvolumen von 1,27 Prozentpunkten in den Kursen enthalten. Mit der ersten Zinssenkung wird im April oder Juni gerechnet. Vor zwei Wochen waren noch deutlichere Zinssenkungen im Gesamtumfang von 1,50 Prozentpunkten erwartet worden. Eine Reihe von Währungshütern, darunter auch Lagarde, hatte +aber das Weltwirtschaftsforum in Davos genutzt, um die ausufernden Zinsfantasien wieder etwas einzufangen.