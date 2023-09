In der jüngsten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters vor einer Woche waren Volkswirte noch mehrheitlich von einer Zinspause ausgegangen. Doch an den Märkten hat sich der Wind gedreht, nachdem die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag berichtete, dass die EZB ihre Inflationsprognose für nächstes Jahr auf mehr als drei Prozent anheben dürfte. In den Juni-Projektionen war noch eine Rate von 3,0 Prozent erwartet worden. Damit würden Vertreter einer straffen Geldpolitik deutlich Wasser auf die Mühlen bekommen. Investoren am Geldmarkt taxieren inzwischen die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Zinsanhebung auf 63 Prozent. Die EZB strebt 2,00 Prozent Inflation als Idealwert für die Euro-Zone an. Dieses Ziel liegt aber trotz der Serie von Zinsanhebungen in weiter Ferne: Im August lag die Teuerung im Währungsraum mit 5,3 Prozent mehr als doppelt so hoch.