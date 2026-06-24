Die ‌Zahl der Länder, gegen die ein Defizitverfahren eingeleitet wurde, hat sich seit dem EZB-Konvergenzbericht 2024 auf drei erhöht: Neben Rumänien gehören nun auch Ungarn und Polen dazu. Nach den Prognosen ‌der EU-Kommission dürfte keines dieser Länder sein Defizit vor Ende 2027 auf unter ​den Referenzwert von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) verringern. Das 2020 gegen Rumänien eingeleitete Defizitverfahren läuft weiterhin, wobei die Frist für die Beseitigung des übermässigen Defizits bis 2030 verlängert wurde.