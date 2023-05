Rund 84 Prozent der Kartenbetrugsfälle gemessen am Wert waren 2021 Zahlungen im Internet oder mobile Zahlungen, wobei Kartendetails etwa über Techniken wie phishing angeeignet wurden. Der Schaden durch derartigen Kartenbetrug nahm 2021 um 12,1 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro ab. Der überwiegende Teil entfiel auf grenzüberschreitende Transaktionen. Rund 17 Prozent gemessen am Wert entfiel auf Kartenbetrug an der Ladenkasse oder an den Bankautomaten, etwa mittels Fälschungen. Hier lag der Rückgang zum Vorjahr bei 6,4 Prozent.