Zwar blieben auch in diesem Jahr Scheine und Münzen das am meisten genutzte Zahlungsmittel an den Kassen. Doch die Bedeutung von Bargeld ist in weiter gesunken, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung der EZB hervorgeht. Dabei spielt auch die Corona-Pandemie eine Rolle. Zwar wurde 2022 noch bei 59 Prozent aller Einkäufe an der Kasse Bargeld gezückt - 2019 waren es allerdings noch 72 und 2016 gar 79 Prozent. Immer beliebter wird das Bezahlen mit Karte. 2022 seien 34 Prozent aller Einkäufe so beglichen worden - nach 25 Prozent 2019 und 19 Prozent 2016.