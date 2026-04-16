«Der ⁠Markt preist zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr ein. Ich halte diese Erwartungen für angemessen», sagte EZB-Ratsmitglied Martins Kazaks der Nachrichtenagentur Reuters. «Eine ‌Erhöhung um 25 Basispunkte würde kaum mehr bewirken als ein Signal.» Ob ‌es bereits auf der Sitzung Ende April angemessen ​wäre, die Zinsen anzuheben, liess er offen. Die Finanzmärkte sehen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von nur 20 Prozent für einen solchen Schritt in diesem Monat. Eine Straffung bis Juni ist jedoch nahezu vollständig eingepreist. Die EZB könnte sich damit gegen einen steigenden Preisauftrieb stemmen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im März um durchschnittlich ‌2,6 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Donnerstag auf Basis endgültiger Daten mitteilte. In einer vorläufigen Schätzung war von 2,5 Prozent die Rede.