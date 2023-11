In den Jahren nach 2010 habe sich der Beschäftigungsanteil von Berufsfeldern, die potenziell stärker von KI-gestützten Technologien betroffen seien, in Europa sogar erhöht, hiess es in einem am Dienstag veröffentlichten Forschungs-Bulletin der EZB. KI-Technologien hatten zuletzt für deutliche Fortschritte in einer Reihe von Feldern gesorgt, darunter Robotik, Spracherkennung- und verarbeitung, maschinelle Übersetzung und Bilderkennung.