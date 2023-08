In ihrem Kampf gegen die Inflation haben die Hüter des Euro seit Sommer 2022 bereits neun Mal in Folge die Zinsen angehoben - zuletzt im Juli um einen viertel Prozentpunkt. Der am Finanzmarkt massgebliche Einlagensatz liegt inzwischen bei 3,75 Prozent. EZB-Chefin Christine Lagarde liess zuletzt offen, ob die Zinserhöhungsserie im September weitergeht oder nicht.