"Dies ist in der Tat ein Grund zur Sorge", sagte Enria am Dienstag in Frankfurt auf einer Veranstaltung zur Bankenaufsicht auf eine entsprechende Frage. "Was mir wirklich Sorgen machte war das Ausmass an Nervosität, dass ich im Markt gesehen habe und unter den Investoren." Es gebe Märkte, wie die Märkte für einzelne Kreditausfallversicherungen CDS, die sehr illiquide und wenig transparent seien. Furcht dort könne auf Bankenaktien übergreifen und Einlagenabflüsse auslösen. Deutsche-Bank-Aktien waren am Freitag zeitweise 15 Prozent abgestürzt. Inzwischen haben sich die Titel aber wieder etwas erholt.