Das "Risiko einer Rezession" habe zwar zugenommen, sagte die EZB-Chefin am Freitag in einer Rede in Frankfurt. Ein Abschwung allein werde jedoch nicht ausreichen, um die Teuerung zu bändigen. "Wir gehen davon aus, dass die Zinsen weiter angehoben werden – und eine Ende der Akkomodation könnte nicht ausreichen", führte sie aus. "Letztlich werden wir die Zinsen auf ein Niveau anheben, das die Inflation rechtzeitig wieder auf unser mittelfristiges Ziel senkt."