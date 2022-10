Unter den gegenwärtigen Umständen seien die Zinsen das wirksamste und angemessenste Werkzeug, sagte Lagarde am Mittwoch auf einer Veranstaltung des Institute of International Finance (IIF) in Washington. "Und gemäss einer Proportionalitäts-Bewertung, die wir unternehmen, wenn wir aus dem Werkzeugkasten auswählen, ist es dasjenige, das tatsächlich am besten durchschlägt" führt sie aus. Lagarde ging auch auf die Debatte über ein Herunterfahren der billionenschweren Anleihenbestände ein. Die Bilanz der EZB ist durch die Anleihenkäufe der vergangenen Jahre auf fast neun Billionen Euro angeschwollen.