Die EZB entscheidet am 24. Juli wieder über den Leitzins. Dann könnte sich auch der Nebel mit Blick auf die Zollpolitik etwas verzogen haben. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic berichtete in Berlin von intensiven Gesprächen im Handelsstreit mit der US-Seite. Dies werde auch diese Woche wieder so sein. Man habe sich alle Branchen im Detail angeschaut. Jetzt müsse dies zusammengefügt werden. Dabei sei noch vieles zu diskutieren. Die EU-Kommission werde alles tun für eine Einigung im Juli.