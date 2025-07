Die EZB-Chefin Christine Lagarde verwies am Freitag im deutschen Fernsehen darauf hin, dass es zwar viele Krisen und Bedrohungen gebe. «Doch an der Preisfront sind wir stabil», fügte sie hinzu. Die Europäische Zentralbank (EZB) sei entschlossen, diese Stabilität zu erhalten. Im Juni lag die Inflationsrate im Euro-Raum bei 2,0 Prozent - also dem Zielwert der EZB.