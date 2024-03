Zuletzt hatte die Wirtschaft in der 20-Länder-Gemeinschaft ihre Talfahrt etwas gebremst. So stieg der Einkaufsmanagerindex im Februar um 1,3 auf 49,2 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit acht Monaten. Das Barometer blieb damit nur knapp unter der Schwelle von 50 Punkten, ab der es Wachstum anzeigt. Vor dem Jahreswechsel war die Wirtschaft nur haarscharf an einer Rezession vorbeigeschrammt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte von Oktober bis Dezember im Vergleich zum Vorquartal. Im Sommerquartal war die Wirtschaft noch leicht um 0,1 Prozent geschrumpft.