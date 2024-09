Die EZB muss laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde angesichts stärker schwankender Inflationsraten und grösserer wirtschaftlicher Unsicherheiten künftig in der Geldpolitik flexibler agieren. «Meine Hauptbotschaft ist, dass wir auf Veränderungen vorbereitet und bereit sein müssen, die Flexibilität in unserem Rahmenwerk zu nutzen, wenn es nötig ist», sagte Lagarde am Freitag auf einer Veranstaltung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Die Kernziele der Geldpolitik sollten aber unverändert bleiben. Um Stabilität in der Zukunft zu ermöglichen, müsse die EZB jedoch so vorgehen, dass sie sich rasch an einen Wandel in der Wirtschaft anpassen könne.