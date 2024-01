Eine zweite Amtszeit hätte wahrscheinlich härtere Grenzmassnahmen, Massenabschiebungen, ein mögliches Ende der Unterstützung für die Ukraine und eine Erhöhung von Importzöllen zur Folge. Während seiner ersten Amtszeit stellte Trump auch häufig die Rolle der USA in der Nato in Frage. Lagarde, die seit November 2019 an der Spitze der EZB steht, hat sich schon früher kritisch gegenüber Trump geäussert, aber nie so deutlich wie in dem gestrigen Interview. Im allgemeinen versuchen Notenbanker, sich nicht zu politischen Themen zu äussern.