Sie sei «keine Kandidatin für irgendetwas», sagte sie am Donnerstagabend dem Sender Euronews ⁠mit Blick auf mögliche politische Ambitionen in ihrer Heimat Frankreich: «Aber mir ist sehr wichtig, dass Europa geschützt ‌ist, dass Europa der Rahmen bleibt, in dem ‌die Mitgliedstaaten handeln, auch Frankreich», fügte sie ​hinzu. In einem Interview mit der Zeitung «Les Echos» hatte sie jüngst den Willen zum Absolvieren ihrer vollen Amtszeit betont, einen vorzeitigen Rückzug von ihrem Posten jedoch nicht ausgeschlossen.