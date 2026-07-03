«Angesichts der Tatsache, dass ​wir erneut eine turbulente Phase durchleben, bin ich der Meinung, dass der Kapitän des EZB-Schiffs an Bord bleiben muss.» Auf die Frage, ob sie sich bei einer Beruhigung der Lage ‌einen vorzeitigen Rückzug vorstellen könne, um sich 2027 in den französischen Präsidentschaftswahlkampf einzubringen, sagte sie: «Das ist möglich. Ich bin überzeugt, dass in ​der französischen Präsidentschaftsdebatte eine europäische Stimme gehört werden muss.»